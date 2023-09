Lokale wyborcze w gm. Cieszków. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Pakosławsko 58, 56-330 Pakosławsko numer okręgu do Sejmu: 3 numer okręgu do Senatu: 6

adres: Grunwaldzka 3, 56-330 Cieszków numer okręgu do Sejmu: 3 numer okręgu do Senatu: 6

adres: Trzebicko 33, 56-330 Trzebicko numer okręgu do Sejmu: 3 numer okręgu do Senatu: 6

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Czy można głosować bez meldunku?

Wiele osób mieszka pod innym adresem niż adres ich zameldowania, który przypisuje ich do konkretnego lokalu wyborczego. Aby zmienić miejsce głosowania w miejscu, gdzie mieszkamy na co dzień należy złożyć odpowiedni wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek może zostać złożony zarówno przez internet jak i w odpowiednim urzędzie. Aby złożyć wniosek internetowo należy posiadać profil zaufany, który pozwoli na wpisanie danej osoby do rejestru wyborców. Składając wniosek w urzędzie, należy skierować się do urzędu gminy, w której mieszka dana osoba.

Składając wniosek zarówno przez internet, jak i w urzędzie, możemy zostać poproszeni o przykładowy dokument potwierdzający miejsce naszego zamieszkania. Mogą to być: