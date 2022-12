Polecane apteki w Miliczu. Zobacz apteki w grudniu 2022

Cech dobrej apteki może być więcej. Klienci wracają do konkretnej apteki, jeżeli w okienku spotkają się z życzliwością i zostają sprawnie obsłużeni. Brak kolejek zachęca do skorzystania z takiej apteki.

Po tym poznasz dobrego farmaceutę

Dobry farmaceuta jest miły i empatyczny. Jest on znawcą farmakologii. Doradzi Ci, kiedy zapytasz o to, jaki lek zastosować. Bardzo często to właśnie farmaceuta sprawia, że pacjenci lubią wracać do tej konkretnej apteki.