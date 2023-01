Przegląd prasy 24.01.2023 Milicz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Milicza

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.01, w Miliczu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wzmożone kontrole opłacania abonamentu RTV 2023 w domach i mieszkaniach. Sprawdź, czy musisz wpuścić urzędnika do domu”?

Prasówka Milicz 24.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wzmożone kontrole opłacania abonamentu RTV 2023 w domach i mieszkaniach. Sprawdź, czy musisz wpuścić urzędnika do domu Galopująca inflacja i podwyżki nie ominęły abonamentu RTV. W 2023 roku musimy więc więcej zapłacić miesięcznie również za telewizję (27,30 zł) i radio (8,70 zł). Niestety wzrosła też kwota kary za nieopłacony abonament RTV. Sprawdź, co zrobić, gdy kontroler zapuka do drzwi. Zobacz, jak uniknąć ponad 800 złotych grzywny za uchylanie się od opłat za odbiornik telewizyjny i radio.

📢 Co oznacza piosenka z radia z 1. odcinka serialu The Last of Us? Jaki to utwór i co mówi Joelowi? Jedną z rzeczy, które wzbudziły największe zainteresowanie widzów serialu The Last of Us od HBO w pierwszym jego odcinku, jest utwór lecący na końcu z radia. Co to za piosenka i co ona oznacza dla bohaterów? Sprawdźcie.

📢 Koszty budowy domu spadną w tym roku? Jest nadzieja – mówią eksperci. Sprawdź, na co mogą liczyć inwestorzy Koszty budowy domu pod koniec ubiegłego roku ustabilizowały się, co dobrze wróży na przyszłość – wskazują eksperci Extradom.pl. Nawet w najgorszym scenariuszu powinniśmy zobaczyć przynajmniej wolniejszy wzrost kosztów, a możliwe są nawet pewne spadki. Wiele zależy jednak od sytuacji na rynku materiałów budowlanych.

Prasówka 24.01 Milicz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Miliczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co zamiast foliowej torebki? Sprawdź, w co pakować żywność, żeby nie szkodzić zdrowiu i być bardziej eko Z plastikowych opakowań i foliowych torebek korzystamy na co dzień. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że razem z wodą z plastikowej butelki czy kanapką zapakowaną w folię spożywamy miliony drobinek mikroplastiku. Te maleńkie cząsteczki mogą być przyczyną nowotworów, otyłości czy zaburzeń pracy serca. Bycie eko to już nie tylko moda, ale konieczność, jeśli chcesz zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Zobacz, czym zastąpić foliowe torebki i w co zapakować żywność, aby zmniejszyć zużycie plastiku i żyć zdrowiej.

📢 Najlepsze miejsca na zaręczyny w Polsce. „Tak” pod rozgwieżdżonym niebem, w eleganckim spa czy przytulnym namiocie? 7 ciekawych propozycji Dla wielu jednym z najważniejszych kroków pieczętujących związek jest włożenie na palec drugiej osoby wyjątkowego pierścionka zaręczynowego. Jeżeli intensywnie myślicie o tym dniu, inspirację znajdziecie w naszym artykule, w którym zebraliśmy najlepsze miejsca na zaręczyny w Polsce. „Tak” pod rozgwieżdżonym niebem, w eleganckim spa czy przytulnym namiocie? Decyzję pozostawiamy wam – a jest z czego wybierać. 📢 Nowe funkcje na Instagramie. Tryb cichy i większa kontrola nad wyświetlanymi treściami Instagram jest jedną z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych na świecie. Oferuje on wiele ciekawych funkcji, które są regularnie dodawane wraz z rozwojem medium. Firma Meta, kontynuując trend dostosowywania treści do użytkownika, dodaje dodatkowe opcje personalizacji oraz długo oczekiwany tryb. Zobacz, czym jest tryb cichy na Instagramie i jak będzie działać.

📢 Płomiennica zimowa to jadalny grzyb, który znajdziesz zimą. Urośnie też w ogrodzie. Jak wygląda zimówka i gdzie rośnie? To tzw. grzyby enoki Grzybobranie kojarzy się głównie z jesienią, ale jest kilka gatunków grzybów, które można zbierać zimą. Należy do nich płomiennica zimowa, która jest jadalna i smaczna. Piszemy, jak wyglądają grzyby zimówki, gdzie ich szukać i jak jeść. Miłośnikom kuchni orientalnej mogą być znane jako grzyby enoki. 📢 Najciekawsze premiery filmowe Netflix w 2023 roku. Te produkcje mogą was zainteresować Filmy Netflix zaplanowane na 2023 rok zapowiadają się bardzo ciekawie i różnorodnie. Sprawdziliśmy, na które premiery szczególnie warto czekać i z pewnością każdy znajdzie na liście coś dla siebie. Zapraszamy.

📢 Masz już dość mieszkania w mieście? Znaleźliśmy 25 ofert sprzedaży domu na Dolnym Śląsku do 200 tysięcy złotych Marzysz o małym domku z ogródkiem, w cichej, spokojnej wsi? To nie jest poza zasięgiem. Znaleźliśmy na Dolnym Śląsku, 25 ofert takich domów w cenie do 200 tysięcy złotych.

📢 Akademia Piłkarska ORLEN Gdańsk przeciera szlaki dla młodych dziewcząt W ostatnich latach popularyzacja sportu w Polsce przyniosła nam zauważalny wzrost zainteresowania piłką nożną wśród dziewcząt, ale rozwiązań dla młodych adeptek wciąż jest proporcjonalnie niewiele w stosunku do chłopców. Odpowiedzią na ich potrzeby są żeńskie akademie, takie jak AP ORLEN Gdańsk, która jest nie tylko największą na całym Pomorzu, ale i jako jedyna kobieca akademia w Polsce została nagrodzona Złotą Gwiazdką w programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej. 📢 Zakopane: najciekawsze pomysły na walentynki 2023. Kąpiel w piwie, spacer wśród świetlnych rzeźb, szaleństwo na desce surfingowej i inne Zakopane świetnie nadaje się na walentynkową przygodę. Miasto jest pełne romantycznych miejsc i ciekawych atrakcji na dzień zakochanych. Jeszcze więcej pomysłów na walentynki można znaleźć w samych Tatrach, zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie. Zebraliśmy dla Was 8 najciekawszych pomysłów na walentynki w Zakopanem i Tatrach. Sprawdźcie, gdzie warto zabrać swoją drugą połówkę.

📢 Modne kolory ubrań, które będą rządzić w 2023 roku. Te barwy zdominują szafy Polek. Zobacz stylizacje w energetycznych odcieniach Kolorem ubrania możesz się wizualnie odmłodzić, dodać sobie szykownego wyglądu, a nawet poprawić humor. W tym roku zdominują barwy niezwykle energetyczne, które są inspirowane naturą. Zobacz modne kolory i propozycje codziennych stylizacji dla kobiet w różnym wieku.

📢 Walentynki 2023 nad morzem: 10 miejsc idealnych na romantyczny wypad we dwoje. Tam nawet chłód nie ostudzi gorących uczuć Dzień zakochanych zbliża się wielkimi krokami. Pary, chcąc spędzić ten dzień wspólnie, poszukują nastrojowych lokalizacji na jednodniowy wyjazd lub dłuższą wycieczkę. Dobrym kierunkiem jest krajowe Wybrzeże – walentynki 2023 warto spędzić nad morzem. Aby pomóc wam w wyborze destynacji, sporządziliśmy listę 10 miejsc idealnych na romantyczny wypad we dwoje. Jesteśmy pewni, że tam nawet zimowy chłód nie ostudzi waszych gorących uczuć – zobaczcie sami.

📢 Uwaga na plakaty z rosyjskim kodem QR na ulicach miast. To nie pomoc Ukraińcom, lecz oszustwo W drugiej połowie stycznia rosyjskie trolle zaczęły działać ze zdwojoną siłą. Najpierw zaczęły podszywać się w mailach pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od kilku dni na ulicach polskich miast pojawiają się tajemnicze plakaty z kodem QR. Pamiętajcie, by pod żadnym pozorem nie skanować ich telefonem. Sprawdźcie, o co chodzi. 📢 Test combo można już wykonać w części przychodni POZ. Badanie wykryje, czy objawy infekcji wywołał koronawirus, wirus grypy czy RSV Testy combo czy inaczej „trzy w jednym” pozwalają wykryć, czy przyczyną wystąpienia objawów infekcji jest koronawirus, wirus grypy czy RSV. Można już wykonać je w niektórych przychodniach POZ. Część podmiotów wdroży te testy na dniach lub właśnie wdraża – informuje Minister Zdrowia Adam Niedzielski, który podaje także prognozy dotyczące zakażeń wymienionymi wirusami.

📢 Ferie jak na Hawajach: symulatory surfingu to niezwykła atrakcja dla całej rodziny. Gdzie w Polsce można z nich skorzystać? Ile kosztują? Macie ochotę poczuć się w ferie zimowe niczym na rajskich wakacjach na Hawajach? Da się to osiągnąć, nie wyjeżdżając za granicę. Hawaje to ojczyzna surfingu, a w Polsce znajdują się dwa symulatory surfowania pod dachem, czynne także zimą. Zabawa na symulatorach surfingu to unikalna atrakcja na ferie zimowe. Gdzie można z niej skorzystać i ile to kosztuje?

📢 Kiedy dziecko musi być przewożone w foteliku? Kara za złamanie przepisów Od dłuższego czasu nie obowiązuje już granica wieku dla przewożenia dzieci w fotelikach, ważna jest zaś granica wzrostu - w fotelikach muszą jeździć dzieci mierzące mniej niż 150 cm - przypomina nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

📢 Mandat z fotoradaru. RPO chce zmian w karaniu kierowców. Zobacz co może się zmienić na korzyść kierujących W przypadku wymierzania mandatów za niewielkie przekroczenia prędkości powinien być uwzględniany dopuszczalny błąd pomiaru fotoradarów i wskaźników w autach, który może wynosić nawet do 3 km/h - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. O zmianę przepisów zwrócił się do MSWiA. 📢 Deklaracja maturalna 2023. Do kiedy złożyć deklarację ostateczną i czy każdy musi to zrobić? Co warto wiedzieć o tym dokumencie? Deklaracja maturalna to dokument, który muszą złożyć osoby przystępujące do egzaminu dojrzałości w danym roku szkolnym. Uczniów klas maturalnych obowiązują dwa terminy: deklaracji wstępnej oraz ostatecznej. Jakie informacje podajemy w deklaracji maturalnej? Do kiedy trzeba złożyć deklarację ostateczną i jak to zrobić? Termin już w lutym. Jeśli w tym czasie wypadają ferie zimowe lepiej zadbać o wysłanie dokumenty wcześniej. Przypominamy najważniejsze informacje o deklaracji maturalnej.

📢 Jak napisać ogłoszenie? Powtórz to przed egzaminem ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty to po maturach kolejne kilka dni pełnych pracy dla uczniów (tym razem absolwentów szkół podstawowych), a także CKE, która odpowiada za egzamin ósmoklasisty w Polsce. Tegoroczne arkusze będą dostępne w dniu egzaminu po godzinie 13. Pierwszy dzień egzaminów klas ósmych rozpoczynamy językiem polskim. Wśród zadań nie zabraknie dłuższej i krótszej wypowiedzi pisemnej. W wymaganiach egzaminacyjnych CKE wymienia m.in. ogłoszenie. Jak je poprawnie napisać?

